Koronawirus w Polsce. Pięć grup zawodowych do szczepienia w trybie pilnym

Co im da to szczepienie priorytetowe ? Już lekarze zaszczepieni i teleporada jak już przyjmą z wielką łaską po tygodniu to i tak w opancerzeniu. Służba zdrowia zaszczepiona a na ostrym dyżurze nie chcieli przyjąć mojej mamy z atakiem trzustki, która wyła z bólu i zwijała się w samochodzie szanowna pani doktor przeprowadza z nią wywiad przez telefon. To była kpina. Nauczyciele poszczepieni nauczanie zdalne. A kasjerki siedzą codziennie w sklepie i nie zaszczepione. Może by tak szczepic wszystkich jak leci i w końcu wrócić do normalnego życia w którym człowiek człowiekowi nie był wrogiem i bez ograniczeń. O zrujnowanej gospodarce to już nie wspomnę.