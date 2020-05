Koronawirus w Polsce. Wiceminister Szwed przewiduje falę zwolnień

Stanisław Szwed w Polskim Radiu 24 ocenił, że kwietniowe dane związane z wzrostem bezrobocia "są pozytywne, bo wzrost o 0,3 proc., do 5,7 proc., to dobre dane". Jak wskazał, w przełożeniu liczbowym oznacza to, że w Polsce przybyło ponad 50 tys. bezrobotnych.