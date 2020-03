Koronawirus. Wciąż kupujemy na zapas, robi się jednak spokojniej

Polacy kontynuują zakupy na zapas. Koszyk zakupów nadal rośnie, jednak już spokojniej - wynika z danych Nielsena. W dziesiątym tygodniu roku, czyli między 2 a 8 marca, wartość całego koszyka wzrosła o 13 proc. w porównaniu do tego samego tygodnia rok wcześniej.

Koszyk kosmetyków oraz chemii wzrósł nieco mocniej niż produktów spożywczych. W porównaniu do wcześniejszego tygodnia o 30 proc. spadła sprzedaż produktów antybakteryjnych, co jednak może wynikać z ich zmniejszonej dostępności. Jednak w porównaniu rok do roku ich sprzedaż wzrosła o blisko 2 tys. proc.