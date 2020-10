Koronawirus we Włoszech. Tyle straci tamtejsza gospodarka

Koronawirus. Były szef NFZ Andrzej Sośnierz o różnicy między Polską i Włochami. "Inny świat"

"Nie" dla zamknięcia kraju

- Dlatego sprzeciwiamy się wszelkim decyzjom o zamknięciu kraju, co mogłoby pogrążyć dalej sytuację; także dlatego, że to, co najgorsze, jeszcze przed nami - dodał.