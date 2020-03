Koronawirus zagraża gospodarce. Możliwa nawet recesja

Polska może poważnie ucierpieć przez koronawirusa, pesymizm uzasadniają fatalne dane gospodarcze z Chin. Zdaniem ekonomistów Credit Agricole cytowanych w "Rzeczpospolitej", epidemia może obniżyć tempo wzrostu polskiej gospodarki w tym roku do 1 proc. Czarny scenariusz dopuszcza też dwa kwartały spadku PKB, czyli tzw. techniczną recesję.

Koronawirus może zakłócić globalne łańcuchy dostaw w związku z wstrzymaniem produkcji w Państwie Środka, zmniejszyć popyt na polskie towary w Chinach i we Włoszech oraz ograniczyć eksport wytwarzanych u nas komponentów do Niemiec. Jednak rozprzestrzenienia się wirusa na dużą skalę na resztę Europy mogłoby jeszcze bardziej zahamować wzrost inwestycji i konsumpcji. - To jest scenariusz czarny, ale nie najczarniejszy - przyznaje w rozmowie z "Rz" Jakub Borowski, główny ekonomista Credit Agricole w Polsce.