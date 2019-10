Kryzys w Niemczech. Firmy mogą przenieść się do Polski, co da więcej miejsc pracy

Szykuje się powtórka z rozrywki? Jak informuje "Puls Biznesu", gospodarcze spowolnienie za Odrą może wywołać ponowny napływ projektów do Polski. Tak stało się po kryzysie z 2008 r., kiedy mieliśmy do czynienia z napływem projektów - głównie z USA. Zatrudnienie w tym sektorze skoczyło z 47 tys. osób w 2009 r. do 70 tys. dwa lata później, a dziś sięga 307 tys.

Jednak, póki co, na polskim rynku panuje ostrożność i wstrzemięźliwość ze strony niemieckich firm. - Firmy z sektora MŚP zainteresowały się Polską cztery-pięć lat temu. Jednak rząd Niemiec stosuje naciski, by z kraju nie wypływały miejsca pracy. Nie bez przyczyny niemiecka prasa wciąż pisze, że w Polsce źle się dzieje - mówi "PB" Marcin Grzegory z Invest in Pomerania. Konserwatywne podejście do zakładania centrów usług może wynikać także z tego, że 91 proc. firm w Niemczech to spółki rodzinne. Niemniej odwrócenie trendu możemy obserwować, jeśli spowolnienie w Niemczech będzie się pogłębiać.