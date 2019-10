Kwieciński: wszystkie instytucje są przygotowane do realizacji wyroku TSUE

Będziemy musieli przygotować się na implementację wyroku TSUE dotyczącego frankowiczów, jaki by on nie był – powiedział szef resortów finansów oraz inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. W jego ocenie zarówno instytucje publiczne, jak i sektor bankowy, są do tego przygotowane.

