Wyrok TSUE. Dla banków miliardy strat, za które wszyscy zapłacimy

Godziny dzielą nas od ogłoszenia wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE). W czwartek okaże się, co mogą wywalczyć dla siebie kredytobiorcy, którzy przed laty wpakowali się w kredyty frankowe. Choć sprawa przed TSUE dotyczy kredytu indeksowanego do franka, który w 2008 roku udzielił rodzinie Dziubaków Raiffeisen Bank (oskarżają bank o zastosowanie zapisów w umowie niezgodnych z prawem), będzie to drogowskaz dla prawie pół miliona pozostałych frankowiczów.