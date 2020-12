Licznik długu rośnie w zastraszającym tempie. Filipiny zadłużone na 10 bilionów

Walka z gospodarczymi skutkami kryzysu wywołanego przez pandemię koronawirusa pochłania ogromne pieniądze. Rządy wszystkich krajów w tym celu musiały nie tylko głębiej sięgnąć do środków zgromadzonych w budżetach, ale też były zmuszone pożyczać wielkie kwoty.

Przeliczając to na dolary, mowa o około 210 mld. To mniej więcej 770 mld zł. To mniej niż wynosi dług publiczny Polski, ale wrażenie robi skala, w jakiej nastąpił ten przyrost.