Lotnisko Warszawa-Radom przedstawia liczby. Pokazuje, ilu pasażerów już odprawiło

W sobotę 3 czerwca, a więc nieco ponad pięć tygodni od otwarcia, Lotnisko Warszawa-Radom odprawiło 10-tysięcznego pasażera. Okazała się nią pani Patrycja z Radomia, która z portu lotniczego wyleciała na urlop do Antalyi lotem czarterowym. "W prezencie podróżująca otrzymała zestaw walizek w kolorze nawiązującym do logo portu w Radomiu" – przekazał port lotniczy w komunikacie.

10 tys. pasażerów odprawionych z Radomia

Więcej pasażerów dzięki czarterom, lecz wciąż za mało

Samoloty do wspomnianej Antalyi (Turcja) latają z Radomia od soboty. Rejsy czarterowe na trasie obsługiwać będą PLL LOT oraz Enter Air. W czerwcu także uruchomione zostaną czartery do Tirany (Albania), a z czasem państwowy gigant latać będzie też do Prewezy (Grecja) i Warny (Bułgaria).