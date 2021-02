Luzowanie restrykcji. Semeniuk nie ma dobrych wieści dla przedsiębiorców

qperNIK 1 godz. temu zgłoś do moderacji 6 1 Odpowiedz

Jeżeli myślicie, że kwarantanna przyśpieszy zniesienie obostrzeń, to jesteście w grubym błędzie. Rok ograniczeń w kontaktach to tak naprawdę rok bez wymiany bakterii i wirusów. Słowem - w plecy rok budowy czy właściwie rozwoju odporności. Teraz każde zmniejszenie obostrzeń będzie skutkowało falą przeziębień. Oczywiście wszystko to będzie podciągane pod COVID. Tą metodą nigdy nie wyjdziemy z kwarantanny i obostrzeń.