Mały "lockdown" jest już pewny. Polska świeci się na czerwono

Na liście dużych miast (które również mogą wylądować w czerwonej strefie) są Gdańsk, Gdynia, Sopot, Częstochowa, Kielce, Poznań i Kraków. W tej chwili to właśnie w dużych aglomeracjach pojawia się najwięcej zakażeń. I to duże aglomeracje będą się mierzyć z największymi restrykcjami.

Rekord zakażeń? "Nie ma się co oszukiwać, będzie coraz gorzej"

Warto przypomnieć, że tydzień temu blisko 120 powiatów spełniało wymagania, by trafić do dwóch stref: żółtej i czerwonej. Premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski zdecydowali jednak, że to cały kraj będzie "żółty". Epidemia jednak nie zwolniła ani o krok. Dziś taka sama liczba powiatów może być już tylko "czerwona".