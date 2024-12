Postraszyli mandatami za wyłączony kaloryfer. Oto co mówi prawo

Co za bzdury. A jaka kara dla tych co odkręcają kaloryfery na 5 bo chcą w mieszkaniu siedzieć w podkoszulce i krótkich majtkach i przez to inni nie moga wytrzymać. Jak ktoś nie ma poszerzonych horyzontów to nie przyjdzie mu do głowy, że ktoś może żle się czuć w temperaturze 24 czy więcej stopni. To jest bardzo niezdrowe kiedy w pomieszczeniu jest więcej niż 20 czy gora 21 stopni, stąd ciągle infekcje. Dlatego nie będę odkręcała kaloryfera bo sama rura doprowadzająca wodę dk kaloryfera grzeje tak, że jest za ciepło.