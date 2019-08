Marcin Gortat broni stadniny w Janowie. "Nie rozumiem, czemu jest brana do wojny politycznej"

- Jeśli bym kupił araba, to na wyścigi. Niedługo, gdy skończą się emocje związane z moją własną karierą sportową, miałbym nadal emocje sportowe podczas startu moich koni - ujawnia Gortat w rozmowie z Money.pl.

Koszykarz przyjechał do Janowa, w którym w niedzielę odbywa się aukcja Pride of Poland . Sportowiec jednak na razie nie planuje udziału w licytacji. - Tu są araby, które pięknie wyglądają, które ludzie kupują dla prestiżu. A ja wolałbym konia sportowego - wyjaśnia

Jak tłumaczy, od trzech lat hoduje konie, a od dwóch przebywają one w janowskiej stadninie.

- Rozwijają się tu fantastycznie, są odpowiednio żywione. Mamy genialną opiekę trenerów i lekarzy. Wszystkie twierdzenia, że tu konie giną, są trute, że pasza jest zła to jest wszystko bajka. Czy jakiś koń tu zmarł? Tak, bo jak się ma pięćset zwierząt, to któreś padnie. Nie rozumiem, dlaczego Janów ciągle jest brany do tej wojny politycznej - mówi Gortat.