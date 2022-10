Marek Kuchciński wraca do wielkiej polityki. Zastąpi Michała Dworczyka

Rzecznik rządu potwierdza nominację Kuchcińskiego

Tę kwestię dziennikarze Polsat News poruszyli w rozmowie z rzecznikiem rządu. Podkreślił on, że to premier zaproponował na stanowisko szefa KPRM Marka Kuchcińskiego. - Oczywiście w uzgodnieniu z kierownictwem politycznym partii - zapewnił Piotr Müller.

Podkreślił, że chodzi o kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości , prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego i komitet polityczny. Jednak czy to nie oznacza, że lider partii ma coraz mniej zaufania do Mateusza Morawieckiego? Rzecznik rządu stwierdził, że nie ma takiego przekonania.

Dlaczego akurat Marek Kuchciński?

Dopytywany, dlaczego akurat Marek Kuchciński ma zostać szefem KPRM, rzecznik odpowiedział, że "jest to osoba, która łączy kompetencje polityczne i zarządcze". - To jest osoba, która w polityce jest długo, a z drugiej strony jest osobą kompromisową, która też ma duże zaplecze, jeżeli chodzi o zaplecze analityczne - zapewnił.

Laskę marszałka Kuchciński stracił w wyniku skandalu

Marek Kuchciński od listopada 2015 r. do sierpnia 2019 r. był marszałkiem Sejmu. Jednak podał się do dymisji tuż przed końcem kadencji, gdy wyszło na jaw, że wykorzystywał rządowy samolot do prywatnych celów. Polityk zapewnił, że zapłaci za to z własnej kieszeni, a pieniądze przekaże na cele charytatywne.