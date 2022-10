Mieszkanie poza zasięgiem. Coraz więcej Polaków chce, by rząd uregulował ceny

Yolo 21 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Żeby mieszkania staniały aktualnie nie trzeba nic robić. One już tanieją, bo z rynku odpadła znaczna ilość zakupów na kredyt - główny winowajca wzrostu cen. Kredytobiorcy nie skupiają się stricte na cenie mieszkania tylko na racie jaką będą płacili, a to przy niskich stopach działało tak, że 50 tys więcej kredytu na mieszkanie to było tylko 200 zł więcej raty. A jeżeli chciało się kolejne 50 tys więcej ale bez większej raty to wydłużało się okres kredytu z 25 na 30 lat i gotowe, większa kwota, wysokość raty podobna. Nikogo nie obchodziło że to finalnie wychodzi drożej - jeżeli rata była akceptowalna to nikt się nie przejmował czy mieszkanie będzie droższe 50 tys, czy 100 tys, bo i tak tych pieniędzy praktycznie nie widział na oczy. W takiej sytuacji podwyżki cen mieszkań były bardzo łatwo akceptowane. Na koniec taki przykład sprzed ponad roku gdy WIBOR był niski. Potrzebujemy na mieszkanie 300 tys kredytu - przy kredycie na 25 lat rata wynosi 1308 zł. Deweloper podnosi cenę mieszkania aż o 100 tys. Potrzebujemy więc kredytu na 400 tys zamiast 300 tys. Bank proponuje nam wydłużenie okresu na 30 lat i rata wynosi 1528 zł. Myślicie, że dla większości to było nie do zaakceptowania? Tych 100 tys więcej na oczy nie widzieli, takie pieniądze łatwo się wydaje. Jeżeli rata im odpowiadała to bardzo łatwo akceptowali wyższą cenę mieszkania. W takich realiach deweloperzy korzystali i podnosili ceny regularnie widząc, że popyt jest na kredytowym dopalaczu. Aktualnie tani pieniądz się skończył i skończyły się podwyżki cen mieszkań. Klient gotówkowy ma ograniczoną ilość gotówki i nie przełknie tak łatwo dodatkowych 100 tys zł za mieszkanie jak klient kredytowy dla którego 100 tys więcej kredytu było w racie odczuwalne jakby sobie dokupił telewizję kablową i internet.