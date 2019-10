Miliardy euro z UE wydane z błędami. Winne są niejasne procedury

Prezes Trybunału Klaus-Heiner Lehne chciałby, żeby politycy obradujący w europarlamencie zastosowali prostsze zasady przy mechanizmach wydawania europejskich pieniędzy. – Mniej skomplikowane zasady to lepsze zasady. To nasz ogólny apel do legislatorów, że jeśli tworzą zasady, powinni je robić w taki sposób, żeby łatwiej je było realizować – powiedział Lehne, cytowany przez PAP.