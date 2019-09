UE szykuje cięcia w budżecie. Polska może stracić 13 mld euro

Negocjacje nowego budżetu na lata 2021–2027 przyspiesza kierująca obecnie pracomi UE Finlandia. Z nieoficjalnych rozmów "Rz" z dyplomatami w Brukseli ma wynikać, że może być znacznie gorzej niż wynika to z propozycji KE. Od 1 listopada kadencję rozpoczyna bowiem nowa Komisja pod przewodnictwem Ursuli von der Leyen, której priorytetem ma być tzw. zielony ład. I na to trzeba znaleźć pieniądze.

Skąd na to pieniądze? – Można zaoszczędzić 100 mld euro na polityce rolnej i polityce spójności – mówi "Rz" wysoki rangą zachodni dyplomata. Z polityki rolnej zabrano by ok. 60 mld euro, a z polityki spójności – 40 mld euro. To oznacza ubytek kolejnych 12,9 mld euro z koperty przeznaczonej dla Polski. To sporo ponad 50 mld zł.