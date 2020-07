gospodarka Oprac. A.Unton 8 minut temu

Minister Finansów mówi o prognozach PKB. Nowelizacja budżetu? Bez pośpiechu

Prognozy Ministerstwa Finansów co do odbicia PKB w przyszłym roku są podobne do szacunków Komisji Europejskiej, poinformował minister finansów Tadeusz Kościński. Dodał, że obecnie nie ma pośpiechu, aby nowelizować budżet na 2020 rok. Za kilka dni przekaże natomiast do Rady Ministrów założenia dla budżetu na przyszły rok.

