Minister rolnictwa powoła pełnomocnika ds. zwierząt. Chce zmienić przepisy

Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski potwierdził na antenie radia "Siódma-Dziewiąta", że powoła pełnomocnika do spraw zwierząt.

- To nie jest osoba związana z ministerstwem rolnictwa. To człowiek znany w środowisku, który doskonale zna warunki, w jakich powinny być trzymane zwierzęta gospodarskie – powiedział minister.

Ardanowski odniósł się do słów z Pisma Świętego, zgodnie z którymi "człowiek jest panem stworzenia", a "czynienie świata sobie poddanym" nie zrównuje zwierząt z ludźmi, niemniej przekonywał, że trzeba dbać o zwierzęta w gospodarstwach i pracować nad tym, by ludzi mieli świadomość, że one też czują ból.