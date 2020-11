Ministerstwo Zdrowia zmienia sposób raportowania danych. Opozycja grzmi, a Europa odjeżdża

Posłowie opozycji już mówią nawet, że to nie jest przypadek. I sugerują wprost manipulacje. - To, co rząd wyprawia z danymi, to nie jest nieudolność. Niestety - komentuje Adrian Zandberg w mediach społecznościowych. - Bierzecie na siebie pełną personalną odpowiedzialność za dalszy przebieg pandemii i tysiące zgonów - dodaje Bartosz Arłukowicz, były minister zdrowia.