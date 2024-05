Ministra chce uszczelnić system śmieciowy w Polsce. Zapowiada ustawę

wanienkadladz... 51 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

ciekawe że nic tych, które powstały za ich czasów i teraz też będą powstawać kilka lat temu takie wysypisko płonęło w Sosnowcu tu rządzi PO i SLD mieszkańcy pisali do urzędu ale pan Chęciński nic z tym nie zrobił, to z niemieckimi śmieciami jest od 2013 i nadal nic z tym nie zrobione w sumie gdyby nie rząd pis to właściwie nikt by o tym wysypisku nie wiedział. Poza tym jeszcze inna sprawa co z lokalizacją wysypiska na radioaktywne odpady pochodzące głownie z energii atomowej, wszak nie mamy takiej elektrowni, czyje więc będziemy składować