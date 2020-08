Mniej powiatów w strefach zagrożonych. Najwięcej zmian w strefie żółtej

W czerwonej strefie od piątku będą się znajdować powiaty: nowosądecki i miasto Nowy Sącz (woj. małopolskie), rybnicki, miasto Rybnik, wodzisławski, Ruda Śląska, Jastrzębie Zdrój (które do tej pory było w strefie żółtej) w województwie śląskim, ostrzeszowski w województwie wielkopolskim i wieluński w województwie łódzkim.

Natomiast strefa żółta będzie obejmować powiaty: w województwie śląskim - pszczyński (był w czerwonej), cieszyński, Żory, a także wieruszowski z woj. łódzkiego oraz powiaty, które do tej pory były w strefie zielonej: raciborski (Śląsk), limanowski i nowotarski (oba z woj. małopolskiego), grajewski (woj. podlaskie), Biała Podlaska (woj. lubelskie).

Wiceminister zwrócił uwagę, że Biała Podlaska znalazła się w żółtej strefie z powodu wesela, które mogło odpowiadać za kilkadziesiąt nowych przypadków. Przypomniał, że w strefie żółtej wesela nie mogą być liczniejsze niż 100 osób, limit w strefie czerwonej to 50 osób, a w zielonej - 150 osób.

Resort umieścił też powiat tatrzański na "liście ostrzeżeń". Zaleca zachowanie tam szczególnej ostrożności. - Tam z całej Polski przyjeżdżają turyści, dlatego istotne jest, by korzystać z masek, płynów dezynfekcyjnych oraz zachowywać dystans - powiedział Cieszyński. Na liście są także powiaty: kępiński (woj. wielkopolskie), bialski (woj. lubelskie), zwoleński (woj. mazowieckie) i słubicki (woj. lubuskie). To powiaty, gdzie jest - jak to określił wiceminister - "istotne ryzyko" wzrostu zakażeń.