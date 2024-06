Mogli odwołać prezesa, odwołali konkurs. "Miotła" ominie kluczową spółkę. Dlaczego?

W połowie maja kadrowa "miotła", uruchomiona po ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych, dotarła do Agencji Rozwoju Przemysłu . Na czele ARP stanął wieloletni wiceszef Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach (RIG) Michał Dąbrowski. Ten ruch był jednym z ostatnich, które wykonał ówczesny minister aktywów państwowych Borys Budka, zanim zapadła decyzja o jego kandydowaniu do Parlamentu Europejskiego.

"Żelazna miotła" w państwowej agencji. Karuzela zmian ruszy dalej?

Zmiana na tak istotnym stanowisku może być bardzo istotna dla wielu spółek, które ARP kontroluje. Nowy prezes wcale nie musi jednak dążyć do szybkiej zmiany we wszystkich podległych mu jednostkach.

Tak jest m.in. w przypadku Polregio, której ARP jest większościowym udziałowcem. To kluczowy gracz na rynku kolejowych przewozów pasażerskich w Polsce. Spółka, obsługująca połączenia regionalne w 15 z 16 województw, w ostatnim czasie przeszła proces oddłużenia i z powodzeniem rywalizuje o kontrakty w przetargach organizowanych przez samorządy. Polregio szykuje się również do dużej odnowy taboru - ze środków z Krajowego Planu Odbudowy ma pozyskać blisko 100 nowych pociągów.

Bez kadrowego trzęsienia ziemi w Polregio? "Konkurs odwołany"

Związki bronią porozumienia płacowego

Jak wyjaśnia, obecnie w spółce toczą się ważne procesy, związane przede wszystkim z pozyskiwaniem środków na zakup nowego taboru kolejowego. - Jest to niezwykle istotne przedsięwzięcie. Zarząd musi podejmować intensywne działania, aby zapewnić finansowanie, gdyż fundusze z Krajowego Planu Odbudowy okazały się niewystarczające - wskazuje.

Porozumienie płacowe przyciąga innych

Porozumienie ma być wyjątkowo korzystne dla spółki. - Zarząd uniknął corocznych sporów płacowych, a urzędy marszałkowskie nie będą zaskakiwane wzrostem oczekiwań załogi. Wypracowanie tego kompromisu wymagało ogromnej pracy i zaangażowania wszystkich stron. To duży sukces obecnego kierownictwa Polregio - ocenia nasz rozmówca.

Efekty tego kroku są widoczne. Jak słyszymy, do Polregio przechodzą m.in. pracownicy PKP Cargo, gdzie planowana jest duża redukcja etatów. Polregio tymczasem aktywnie rekrutuje, mając w ofercie prawie 300 wakatów na stanowiskach m.in. maszynistów czy pracowników utrzymania taboru.

Co zrobi ARP?

Polregio, największy przewoźnik kolejowy w Polsce, zanotował w 2023 r. rekordowe wyniki przewozowe. Jak poinformowała spółka, z jej usług skorzystało 97,3 mln pasażerów, co oznacza wzrost o ponad 10 mln (11,6 proc.) w porównaniu do roku poprzedniego i o 8 mln (9,5 proc.) w stosunku do dotychczasowego rekordu z 2019 r.