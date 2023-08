Molochy handlowe znikają z polskich miast. Pojawiła się konkurencja

Wielkie galerie handlowe znikają

We Wrocławiu natomiast w pierwszym kwartale 2024 r. działalność zakończą Arkady Wrocławskie . "Zarząd spółki podjął decyzję o zamknięciu obiektu. Przyczyną podjętej decyzji jest trudna sytuacja rynkowa, wywołana między innymi pandemią wirusa SARS CoV-2 , która w sposób istotny przyczyniła się do ograniczenia działalności obiektów komercyjnych, jak również wzrost kosztów energii elektrycznej oraz wysoka inflacja " – tłumaczy zarządca w oświadczeniu przesłanym redakcji tuwroclaw.pl.

Swoje dołożyła też pandemia i lockdowny , które wpłynęły na to, jak Polacy robią zakupy. " Jej wybuch przyspieszył kształtowanie się wielu trendów konsumenckich i przyczynił się do przyśpieszonego rozwoju nowych formatów handlowych. Jednocześnie dłuższy czas spędzany przed ekranem komputera lub smartfona wpłynął na zwyczaje zakupowe polskich nabywców" – wskazywali eksperci firmy badawczej GfK .

Z badania GfK wynika, że 43 proc. respondentów woli robić zakupy w sieci, a 44 proc. – w sklepach stacjonarnych. To pokazuje, że jeszcze jest przestrzeń do funkcjonowania galerii handlowych, część klientów wciąż będzie przedkładała je nad zakupy w sieci. Problem w tym, że w tym sektorze pojawiła się nowoczesna konkurencja, która może odciągnąć zainteresowanie kupujących.

Nadal jest gdzie robić zakupy

Wciąż zresztą pojawiają się nowe obiekty handlowe w Polsce. W pierwszej połowie roku oddano do użytku ok. 150 tys. m kw. powierzchni handlowej – wynika z danych firmy doradczej Colliers. To o ok. 40 proc. więcej w porównaniu do analogicznego okresu 2022 r. Na koniec czerwca łączny zasób powierzchni handlowej wyniósł blisko 12,8 mln m kw., a nasycenie – ok. 330 m kw. na 1 tys. mieszkańców.