Na Śląsku ma wrócić 100 km torów. Powrót alternatywnego połączenia

GZM zgłosiła do programu Kolej Plus m.in. sześć przyjętych do realizacji inwestycji, dzięki którym ma zostać odbudowanych, rozbudowanych lub przywróconych ruchowi pasażerskiemu ok. 100 km torów, a także powstać 14 przystanków osobowych. Inwestycje te wpisują się w projekt Kolei Metropolitalnej — oparcia głównych kierunków transportu publicznego w GZM na połączeniach kolejowych. Umowy ws. ich realizacji PKP PLK i zainteresowane samorządy GZM zawarły na początku grudnia 2022 r.