Na stoku tylko w maseczce. Tak ma wyglądać sezon narciarski

O stanie przygotowań do zimy pisze "Rzeczpospolita". W Polsce na razie zbyt wiele nie wiadomo. Resort spraw wewnętrznych podkreśla jedynie, że na stokach muszą panować warunki, które będą zgodne z covidowymi rozporządzeniami.

Właściciele stacji narciarskich nie chcieli jednak czekać na konkretne wytyczne i sami wzięli się do roboty. - Nie czekamy na to, co przygotują na górze - mówi "Rzeczpospolitej" Sylwia Groszek ze Stowarzyszenia Bezpieczny Stok.