Nad morzem też jest turystyka. Ale rząd jej nie wesprze

– 23 grudnia usłyszeliśmy zapowiedzi premiera, że rząd zamierza przeznaczyć miliard złotych na pomoc gminom górskim. Nam od razu zapaliła się czerwona lampka, bo przecież od lat prowadzimy konsekwentne działania, by przedłużyć sezon. To są lata inwestycji w bazę hotelową, wszelkie atrakcje, które pozwalają uniezależnić wypoczynek od pogody letniej – mówi w rozmowie z money.pl Gabriela Wiatr, rzeczniczka marszałka woj. zachodniopomorskiego.

– My się bardzo cieszymy z tego, że pomoc idzie do gmin na południu, nam się ta górska tarcza bardzo podoba. Tylko chcielibyśmy, by była on tarczą górsko–morską. Bo jeśli można wyasygnować wsparcie dla samorządów i przedsiębiorców z 200 gmin górskich, to prosimy o to samo dla trzydziestu kilku samorządów z północy. U nas turystyka jest tak samo zamrożona. Nie chcemy uprzywilejowania, ale też nie chcemy dyskryminacji – mówi nam Arkadiusz Klimowicz.