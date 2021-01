Pomoc dla gmin górskich. Gowin odpowiada na bunt górali

- W gminach turystycznych ruch spadł o 70 proc. - powiedział szef KPRM Michał Dworczyk. - Ten program to dowód na to, że rząd Zjednoczonej Prawicy bardzo poważnie traktuje wszystkich przedsiębiorców i wszystkie branże, w tym turystyczną.

- Nie chcę mówić o konsekwencjach prawnych, liczymy na to, że poczucie odpowiedzialności przedsiębiorców za całą Polskę i pomoc, która sukcesywnie trafia do firm spowodują, że unikniemy tego typu zamieszania.

- Ten miliard złotych, który trafi do gmin górskich, to przecież nie są pieniądze rządu. Rząd nie ma własnych pieniędzy. One pochodzą z podatków wszystkich Polaków - powiedział Jarosław Gowin. - Ta zasada budowania wspólnoty i poczucia solidarności musi obowiązywać nas wszystkich. Liczymy na to, że przedstawiciele gmin górskich też będą kierować się zasadami budowania wspólnoty.