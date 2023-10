Najdroższa obietnica wyborcza. Czy dałoby się ją spełnić?

Według wyliczeń Forum Obywatelskiego Rozwoju, najdroższą do spełnienia obietnicą wyborczą byłoby wprowadzenie zerowego PIT, postulowane przez Bezpartyjnych Samorządowców. Jak jednak przekonywali goście Debaty Gospodarczej Money.pl, sytuacja finansów publicznych w 2024 r. będzie bardzo napięta, w związku z czym są małe szanse na realizowanie wielomiliardowych obietnic. - To jest niewykonalne - podkreślał dr Jakub Borowski, główny ekonomista banku Credit Agricole. Z kolei Patryk Wachowiec, analityk prawny FOR, przyznał: - Gdy tworzyliśmy licznik, pytaliśmy partie, w jaki sposób proponują pokryć te obietnice. Bardzo często nie było na to odpowiedzi.