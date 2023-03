Najpierw NBP, teraz Ministerstwo Finansów uderza w sztandarowy program PiS

Taka prawda 22 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Załóżmy że mieszkanie kosztuje 500tys i teraz ratę wraz z odsetkami trzeba płacić 3500 zł. Po uzyskaniu kredytu też trzeba będzie płacić 3500 zł ratę ponieważ spłata odsetek zatrzyma się na 2% ale rata kapitału wzrośnie bo mieszkanie podobne które kosztowało 500tys teraz będzie kosztować 700 tys. . Z tego taki wniosek że młodych i tak nie będzie stać na mieszkania a w takim samym stopniu zadłuża się ci co wezmą kredyt na 2% do tego rząd PiS okradnie Polaków z pieniędzy ponieważ będzie musiało spłacić z naszych pieniędzy różnice między 2% a rzeczywistym oprocentowaniem . Banki zarobią, deweloperka zarobi i wyprowadzi kapitał za granicę bo w tych przedsiębiorstwach dużo jest kapitału zachodniego a stracimy my Polacy bo nie będzie pieniędzy ani na edukację ani na służbę zdrowia. Proszę nie przykładać uwagę do liczb bo to tylko są liczby poglądowe do zarysowania problemu .