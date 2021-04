Najpierw szkoły w całej Polsce, później usługi w regionach. Tak może wyglądać odmrażanie

Jednocześnie bardzo wysokie jest obłożenie respiratorów. W całym kraju dla pacjentów z koronawirusem jest ich 4,5 tys., z czego zajętych jest 3,3 tys. To ponad 70 proc.

Wstępne założenia Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej zakładają, że odmrażanie edukacji będzie obejmowało cały kraj. Powrót dzieci do szkół jest po prostu priorytetem. Taki ruch będzie możliwy oczywiście tylko w sytuacji, gdy liczby zakażeń i hospitalizacji będą dalej spadać. Gdyby sytuacja w którymkolwiek z województw się pogarszała, to zostanie ono wykluczone z całego planu.

Dość znaczna regionalizacja może się za to pojawić w przypadku otwierania handlu (galerii handlowych, sklepów budowlanych i sklepów meblowych) oraz przywracania usług (w tym np. otwarcia salonów fryzjerskich oraz salonów kosmetycznych). Wstępny plan zakłada, że otwieranie dotyczyłoby wszystkich tych miejsc - czyli otwarcie galerii handlowych byłoby równoznaczne z otwieraniem części usług.

W piątek na ścieżce "do otwarcia" były cztery województwa, sobotnie dane dały nadzieję kolejnym. W tej chwili numerem jeden jest województwo podlaskie, w którym wskaźnik średniej dziennej liczby zakażeń na każde 100 tys. mieszkańców wynosi około 29. O tym, że sytuacja epidemiczna w tym regionie jest najbardziej korzystna pisaliśmy już w Wirtualnej Polsce.

29 zakażeń na każde 100 tys. mieszkańców regionu to wiele mniej niż wynosił próg, przy którym poszczególne miejsca były zamykane. Dla województwa warmińsko-mazurskiego, w którym restrykcje pojawiły się na samym początku, wskaźnik ten wynosił ponad 40 infekcji na 100 tys. mieszkańców.

Warto dodać, że to średnia dzienna liczba nowych przypadków liczona dla ostatnich 7 dni. Na mapie prezentujemy dane za okres od soboty 10 kwietnia do soboty 17 kwietnia.

Poniżej progu jest w tym momencie sześć regionów w Polsce. Oprócz wspomnianego woj. podlaskiego, jest to również województwo warmińsko-mazurskie (wskaźnik zakażeń 31 infekcji na 100 tys. mieszkańców), podkarpackie (również 31 zakażeń na 100 tys. mieszkańców) oraz lubelskie (35 zakażeń na każde 100 tys. mieszkańców). Do tego coraz lepsza sytuacja jest w województwach lubuskim i pomorskim, choć w tym wypadku wskaźniki dopiero co spadły poniżej progu - wynoszą nieco ponad 39 zakażeń.