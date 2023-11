Najpierw wybory kopertowe, potem afera wizowa i Pegasus. Donald Tusk zapowiada komisje śledcze

Na wtorkowej konferencji prasowej Donald Tusk zapowiedział pierwsze kroki przyszłego rządu koalicyjnego trzech ugrupowań (Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy ). Mówił m.in. o projekcie ustawy dotyczących in vitro (prace w Sejmie nad nią mają rozpocząć się w środę). Następnie przeszedł do zapowiedzi przyszłych komisji śledczych.

Będą trzy komisje śledcze. Pierwsza dot. wyborów kopertowych

Chodzi o wybory prezydenckie, które miały odbyć się w maju 2020 r. w szczycie pandemii koronawirusa . Rząd PiS przeforsował wówczas przepisy o głosowaniu korespondencyjnym i wprowadził je zarządzeniem premiera , a do przeprowadzenia operacji wyznaczył Pocztę Polską. Karty miała wydrukować z kolei Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. Wybory jednak nie odbyły się ani w tym terminie, ani w tej formule. Natomiast Poczta została z ponad 26 mln pakietów do głosowania korespondencyjnego.

Afera wizowa i Pegasus również przed komisjami śledczymi

Do końca roku mają powstać dwie kolejne komisje śledcze: dotyczące afery wizowej i Pegasusa. – To jest komisja do wyjaśnienia spraw – nazwijmy umownie – Pegasusa. Chodzi nie tylko o to jedno narzędzie inwigilacji, kontroli obywateli, w tym opozycji. Chodzi o cały zestaw działań, co do których już od wielu miesięcy wszyscy wiemy, że były i niemoralne, i nielegalne – podkreślił polityk.