Czarne chmury nad najsłynniejszym tunelem w Polsce. Są problemy

Wykonawca tunelu średnicowego w Łodzi wystąpił do PKP PLK o przesunięcie terminu zakończenia budowy o rok. Nie ma na to zgody. - Obowiązujący termin zakończenia drążenia tunelu to czerwiec 2026 r. Liczę na to, że po negocjacjach proces będzie przebiegał dalej - oświadczył minister infrastruktury.