Najwyższy zasiłek chorobowy wypłacił śląski ZUS. Prawie 40 tys. zł za miesiąc choroby

- Im to wynagrodzenie wyższe, tym wyższe są odprowadzane składki, a w konsekwencji wyższe świadczenie. Wpływ na wysokość pobieranego świadczenia ma nasze średnie wynagrodzenie z ostatnich 12 miesięcy – mówi Beata Kopczyńska.

I właśnie podstawą, od której liczony jest zasiłek, a nie wysokością zasiłku chorobowego operuje ZUS. W przypadku klientki rybnickiego ZUS było to około 39 tys. zł, co daje 1300,77 zł za jeden dzień choroby. Podstawa klienta bielskiego oddziału to ponad 36 tys. zł, chorzowskiego – 26 tys. zł, częstochowskiego – 9 tys. zł.