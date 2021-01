NBP podreperuje budżet państwa. Dorzuci około 5 mld zł

Rząd w ustawie budżetowej na 2021 rok zaplanował wpłatę z NBP na poziomie zaledwie 1,3 mld zł. Wygląda więc na to, że bankowi centralnemu udało się wypracować sporą nadwyżkę.

Żeby uzmysłowić sobie, jak duża to kwota, wystarczy przytoczyć dochody z tytułu niektórych podatków. Wprowadzone w styczniu daniny - opłata cukrowa i podatek handlowy to w sumie około 4-4,5 mld zł. NBP dorzuci więc nieznacznie więcej niż Polacy, którzy przy okazji zakupów na pewno głębiej sięgną do kieszeni.