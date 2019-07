Netia dzwoniła bez zgody. Jest decyzja UOKiK, operator musi sypnąć groszem

Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgłaszały się osoby, które skarżyły się na niechciane telefony od Netii. Jak czytamy w komunikacie UOKiK, Urząd przeanalizował zgłoszenia od konsumentów i rozmowy sprzedażowe, które prowadzili z nimi konsultanci. Wynikało z nich, że Netia dzwoniła z propozycją zawarcia umowy, mimo że nie miała zgód abonentów na kontakt w celach marketingu bezpośredniego. Co jest działaniem niezgodnym z prawem telekomunikacyjnym.

– Netia kupiła gotowe bazy z numerami telefonów, ale to nie zwalnia jej z odpowiedzialności. W toku naszych działań okazało się, że zgody na kontakt w celach marketingu bezpośredniego nie zostały prawidłowo udzielone. Operator próbował je również pozyskać podczas rozmowy telefonicznej, co jest niezgodne z przepisami - mówi Marek Niechciał, prezes UOKiK.

Jak podaje Urząd, Netia uniknęła kary finansowej, bo zobowiązała się do zmiany zasad współpracy z partnerami. Zapewniła, że jeżeli będzie korzystała w przyszłości z gotowych baz, to zobowiąże partnerów do tego, by pozyskiwali zgody zgodnie z prawem. Operator zobowiązał się też do weryfikacji tych zgód. Ponadto określi warunki prawidłowo udzielonej zgody, tak aby konsument wiedział kto i w jakim celu do niego może zadzwonić.

Obejrzyj: Walka z nieuczciwymi firmami trwa. Wcisną ci wszystko

Jednak bez konsekwencji finansowych się nie obędzie. Netia zobowiązała się do tego, że zaproponuje konsumentom rekompensaty. Dotyczą one wszystkich osób, do których firma wykonywała telefony, nawet jeżeli nie zdecydowały się one korzystać z usług.

Osoby, które zawarły umowę z Netią i ją kontynuują, otrzymają do wyboru jedną z pięciu opcji, tj.: 120 zł nadpłaty na swoim koncie abonenckim; wypowiedzenie umowy bez konsekwencji finansowych; zawarcie z Netią kolejnej umowy, w ramach której przez kilka miesięcy będą płacić mniejsze rachunki; dostęp do programu antywirusowego na rok; dostęp do kanału filmowego na 6 miesięcy.

Z kolei osoby, które nie zawarły umowy z operatorem lub ją wypowiedziały, będą mogły wybrać jedną z kilku innych opcji, np. zawrzeć nową umowę na preferencyjnych warunkach z niższym abonamentem lub mniejszą opłatą za aktywację usługi i sprzęt. Netia proponuje też dostęp do programu antywirusowego na rok lub kanału filmowego na 6 miesięcy.

Konsumenci na skorzystanie z rekompensaty będą mieli trzy miesiące od pojawienia się informacji na internetowej stronie Netii. Tam też operator opublikuje decyzję UOKiK, jest też zobowiązany umieścić w związku z tym ogłoszenia w prasie. Szczegóły rekompensaty dla poszczególnych grup klientów są opisane w decyzji UOKiK, którą można pobrać pod tym adresem:* Netia - decyzja UOKiK*.

To nie pierwsza tego typu decyzja UOKiK odnosząca się do naruszenia art. 172 prawa telekomunikacyjnego. Pod koniec 2018 r. prezes Urzędu stwierdził, że spółka ACS Medica ze Śremu dzwoniła do konsumentów bez ich zgody, a w marcu 2019 r. zakwestionował taką praktykę u spółki Smak i Zdrowie (dawniej Philipiak Polska).

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące