Nie dowiesz się, co konkretnie składa się na twój rachunek za prąd. Rząd szykuje nowe przepisy

Zbigniew 3 min. temu

Czemu się dziwić, rachunek firmowy za prąd wygląda jak litania gregoriańska, słowo tego nie opowie. Jakieś przedpłaty potem wyrównania, wszystko pokręcone jak baranie rogi żebyś nie wiedział o co chodzi . Wygląda to tak, my Polacy pracujemy płacimy podatki ZUSy i inne daniny, balansując na granicy zera . Jak zostaną nam jakieś pieniądze to na samym końcu musimy zapłacić prąd gaz lub węgiel. Tak więc tą śmietankę spijają Złodzieje z Orlenu, Tauronu, PGNiG, Enei i innych państwowych spółek podnieśli maże hurtowe o 1000% dochody spółek wzrosły o 500%, A teraz popatrzmy jak przychodzi nam płacić za gaz . Ja akurat co miesiąc podaję stan licznika telefonicznie i do dwóch tygodni przychodzi faktura z płatnością dwóch tygodni. Natomiast jak gmina rozwiązała pobór opłat za wodę ,otóż inkasent spisuje licznik wprowadza w komputer i od razu drukuje fakturę z płatnością dwóch tygodni. I o są rozwiązania cywilizowane a nie tak jak energia.