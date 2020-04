Nie wszystkie sklepy chcą gotówkę. NBP przypomina: banknoty nadal są środkiem płatniczym

Choć od kilku tygodni apeluje się do Polaków, by wybierali płatności kartą – bo szybciej i bezpieczniej ( choć są kontrowersje dotyczące tego, czy płacenie gotówką naprawdę sprzyja rozprzestrzenianiu się wirusa ), żadnych fundamentalnych zmian w systemie płatności nie było. Banknoty i monety z orzełkiem nadal są pełnoprawnymi środkami płatniczymi na obszarze kraju i powinny być akceptowane przez przedsiębiorców.

Przypomniał o tym Narodowy Bank Polski, do którego coraz częściej trafiają informacje o tym, że sprzedawcy uniemożliwiają płatność gotówką. Czasem posuwają się nawet do tego, że wprowadzają klientów w błąd i wyjaśniają, że w związku z pandemią dopuszczalne są tylko płatności kartą.

- Tego rodzaju praktyki należy ocenić negatywnie, gdyż prowadzą one do występowania ogromnych trudności dla osób, które nie posiadają rachunku płatniczego ani nie posługują się bezgotówkowymi instrumentami płatniczymi, a w codziennym życiu wykorzystują do rozliczeń pieniężnych wyłącznie banknoty i monety – czytamy w komunikacie NBP.