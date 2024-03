Niemcy ciągną strefę euro w dół. Są nowe dane o przemyśle

Zobacz także: Awantura o pomysł nowego zakazu. "To jest zamordyzm"

PMI dla strefy euro. Co jest powodem takiego odczytu?

Dr Cyrus de la Rubia, główny ekonomista Hamburg Commercial Bank, w komentarzu do danych zauważa, że "roczna recesja przemysłowa w strefie euro nie dobiega końca ". Podkreśla, że produkcja ponownie spadła w tym samym tempie, co w poprzednim miesiącu, głównie ze względu na Niemcy i Francję. Z kolei Hiszpania jest pierwszym z czterech przodujących krajów euro, które ponownie osiągnęły wzrost.

Hiszpania odnotowała wskaźnik PMI na poziomie 51,5 pkt. To więcej niż spodziewali się ekonomiści (prognozowali 50 pkt), więcej też niż przed miesiącem (49,2). Hiszpański wskaźnik przekroczył też granicę 50 pkt, która oddziela stagnację od rozwoju.

Strefa euro jako całość jest jednak w gorszej sytuacji. Jej firmy, jak zauważa de la Rubia, podtrzymują swoją działalność, będąc jednocześnie gotowymi do powrotu do działania, gdy pojawią się oznaki poprawy. "Są ' w pozycji wyczekiwania '" - zauważa ekspert.

PMI dla Niemiec. "Powszechny charakter spowolnienia"

Co zdecydowało o złych wskaźnikach PMI za Odrą? Wiemy to dzięki szczegółowym raportom S&P. "Tempo spadku produkcji i nowych zamówień w Niemczech przyspieszyło, co stanowiło nową przeszkodę dla krajowego sektora przemysłowego" - czytamy w analizie.