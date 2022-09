Niemcy przykręcają grzejniki. Startuje wielki program oszczędzania

W Niemczech spora część wyprodukowanej energii elektrycznej pochodzi z elektrowni napędzanych gazem ziemnym. Do niedawna ponad połowa rocznego zapotrzebowania Niemiec na ten surowiec pochodziła z Rosji. Dziś, w odpowiedzi na sankcje Zachodu za rosyjską inwazję na Ukrainę, Gazprom mocno ograniczył przesył gazy do Europy, a w przypadku niektórych krajów - zupełnie go zatrzymał. Dostawy do Niemiec spadły, dlatego kraj ten zdecydował o wprowadzeniu planu, dzięki któremu ograniczy zużycie surowca.