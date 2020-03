Niemcy. ThyssenKrupp zlikwiduje 3 tys. etatów do 2026 roku

Niemiecki gigant stalowy porozumiał się ze związkiem zawodowym IG Metall w ramach umowy płacowej. Oznacza to, że 3 tys. etatów w ramieniu hutniczym należącym do ThyssenKruppa zniknie do 2026 roku.

