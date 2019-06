Niemcy zwiększą wydatki na wojsko. Merkel przyznaje, że przez lata było niedofinansowane

Podobnie jak pozostałe państwa NATO Niemcy zobowiązały się do zwiększenia wydatków obronnych do 2 proc. PKB do 2024 roku, a później zmodyfikowały tę deklarację do 1,5 proc. Tymczasem z dotychczasowych ustaleń w 2020 roku ma to być 1,37 proc. PKB, a rządowe plany przewidują, że do 2023 roku wskaźnik ten spadnie – do 1,25 proc. PKB.