Niemieckie firmy zwalniają na potęgę. Najszybsze tempo od 15 lat

Prąd, gaz, paliwa, produkty budowlane i spożywcze, usługi, podatki itd wszystko bez podstawie poszło do góry. Ludzie nie mają kasy, wszystko wydają na bieżąco. Skończyły się czasy wydawania na usługi i produkty tak sobie które nie do końca są potrzebne, bo politycy za dużo zabierają od społeczeństwa i po prostu nie stać ludzi. Przecież to było wiadomo co się stanie, a te barany myśleli chyba że cały czas od nas będą ciągnąć kasę. A skąd? My nie unia, nie nadrukujemy sobie. Dobrze, zaraz wszystko padnie do końca. To może ktoś się w końcu obudzi