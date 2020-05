Nieoficjalnie: CBA zainteresowało się zakupem maseczek od trenera narciarskiego

- Kiedy otrzymałem zgłoszenie, przekazałem je do dalszej realizacji, ono było procedowane. Kiedy dowiedziałem się, że są jakiekolwiek nieprawidłowości, niezwłocznie podjąłem działania w celu wyjaśnienia sprawy, w celu uzyskania obiektywnej opinii ekspertów oraz zwróciłem się do sprzedawców o odpowiednie dokumenty. Zrobiłem to, co powinienem zrobić jako funkcjonariusz publiczny, czyli niezwłocznie przystąpiłem do wyjaśnienia sprawy - powiedział wiceminister Cieszyński.