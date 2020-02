Nieprawidłowości przy interwencyjnym skupie jabłek. Posłowie chcą kontroli NIK

Posłowie Platformy Obywatelskiej chcą, by Najwyższa Izba Kontroli wyjaśniła, na jakiej podstawie została wyłoniona firma, której powierzono do realizacji ministerialny program "stabilizacji cen na rynku jabłek". Posłowie pytają też, jakie wsparcie i w jakiej postaci otrzymała na ten skup od państwa spółka Eskimos. Do zawartych we wniosku pytań dotarli dziennikarze RMF FM.