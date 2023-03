Nieznana historia twórców Adidasa i Pumy. W ich fabrykach powstawały granatniki

Bracia Dassler wstępują do NSDAP

Dasslerowie wstąpili do NSDAP w 1933 roku. Do podjęcia decyzji skłoniły ich względy ekonomiczne, przede wszystkim troska o miejsca pracy ponad stu pracowników. Jak można przeczytać na stronie Adi&Kaethe Dassler Memorial Foundation (adidassler.org), przeciw przyniósłby wszelkie negatywne konsekwencje dla firmy i pracowników. Adi miał nigdy nie być zaangażowany politycznie, a liczyć dla niego miał się tylko sport.

Granatniki z fabryki butów

Broń z fabryki Dasslera mimo prostej konstrukcji okazała się niezwykle skuteczna. Jednak "pojawiła się zbyt późno, by wpłynąć na przebieg wojny" – była używana na szeroką skalę w 1944 roku, kiedy to "losy wojny już dawno obróciły się przeciwko Trzeciej Rzeszy" – zauważa tygodnik.

Amerykanie ocalili fabrykę Dasslerów

Okazuje się, że krótka kariera Dasslerów jako producentów zbrojeniowych przyczyniła się prawie do ich upadku. Wojska amerykańskie wkroczyły do Herzogenaurach w połowie kwietnia 1945 roku i rozważali zburzenie budynku fabryki.

Amerykanie nie tylko przyczynili się do ocalenia fabryki, ale też "okazali się błogosławieństwem dla obydwu szewców". "Kiedy kochający sport Amerykanie dowiedzieli się, że to bracia Dassler stworzyli obuwie dla Jessego Owensa, praktycznie wyrywali im buty z rąk. Duże zamówienia na sportowe buty do koszykówki, baseballu czy hokeja na lodzie dały firmie pierwszy impuls do przyszłego, światowego sukcesu" – czytamy dalej w artykule. "Mroczny rozdział produkowania broni w czasie wojny został szybko zapomniany" - dodano.