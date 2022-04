NIK ma zastrzeżenia do działalności PAŻP. "Negatywna ocena w każdym z badanych obszarów"

Nie tylko związkowi kontrolerzy ruchu lotniczego mają zastrzeżenia do sytuacji w PAŻP. Z pisma, do którego dotarł money.pl, wynika, że kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli stwierdzili nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu, a każdy z badanych obszarów ocenili negatywnie. NIK zaznacza, że nie jest to ostateczna wersja raportu. PAŻP twierdzi, że w dokumencie sporo jest "błędów i nieścisłości", do których już się odniosła.