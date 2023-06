NIK uderza w Przemysława Czarnka. Przyznał miliony wbrew regułom własnych konkursów

Voley 33 min. temu zgłoś do moderacji 12 0 Odpowiedz

Kasta polityczna po prostu wzięła władze w swoje ręce. I tylko cudem boskim NIK nie wpadł w ich ręce bo wszystko było by cacy i na czasie. Tworzą oligarchię partyjną na wzór podobny do ukraińskich przed prezydenturą komika. Swoi na stanowiskach politycznych i gospodarczych a reszta służy....(reszta to społeczeństwo gdyby ktoś nie zajarzył).