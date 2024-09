Nike ogłasza zmianę na stanowisku prezesa. Stery przejmuje emeryt

Nike ogłosiło znaczącą zmianę w swoim kierownictwie. John Donahoe, aktualny prezes firmy, przejdzie na emeryturę 13 października bieżącego roku. Jego następcą zostanie Elliot Hill, którego kariera w Nike sięga 1988 roku , kiedy to rozpoczął pracę jako stażysta. Donahoe nie zniknie jednak całkowicie z firmy - do początku przyszłego roku będzie pełnił rolę doradczą, aby zapewnić płynne przekazanie obowiązków.

Powrót weterana Nike

Elliot Hill, nowo mianowany prezes, wraca do aktywnej pracy w Nike po zaledwie czterech latach emerytury. Jego kariera w firmie jest imponująca - od stażysty w 1988 roku piął się po szczeblach kariery, pełniąc funkcje kierownicze zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie. Hill jest postrzegany jako osoba, która "jest Nike do kości", jak opisuje go agencja Reuters.

Wyzwania stojące przed nowym kierownictwem

Nike, Inc. to amerykańska firma założona w 1964 roku przez Billa Bowermana i Phila Knighta jako Blue Ribbon Sports. W 1971 roku zmieniła nazwę na Nike, inspirowaną grecką boginią zwycięstwa. Firma jest znana z produkcji odzieży, obuwia i sprzętu sportowego. Logo Nike, znane jako "Swoosh", zostało zaprojektowane przez studentkę grafiki Carolyn Davidson za 35 dolarów. Nike jest jednym z największych producentów odzieży sportowej na świecie, a jej hasło "Just Do It" stało się jednym z najbardziej rozpoznawalnych sloganów reklamowych.